Созонова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1986
Дочь: Сириченко Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Киреев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
06.03.1988
Дочь: Константинова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Киреев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
03.02.1995
Дочь: Максимовская Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Киреев Сергей Анатольевич