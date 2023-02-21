Созонова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1986

Дочь: Сириченко Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Киреев Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
06.03.1988

Дочь: Константинова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Киреев Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
03.02.1995

Дочь: Максимовская Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Киреев Сергей Анатольевич

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