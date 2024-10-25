Неводов Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Неводов Дмитрий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Неводова) Афимья Сергеевна
Мать ребёнка: Неводова Настасья Сергеевна
Рождение ребёнка
01.03.1875
Сын: Неводов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Неводова Настасья Сергеевна
Большие Кемары
Смерть
Неизвестно