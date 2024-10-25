Неводов Сергей Дмитриевич Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неводов Сергей Дмитриевич

Место рождения

Большие Кемары, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Неводов Дмитрий Никитич

Мать: Неводова Марфа Михайловна

Большие Кемары, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неводова Настасья Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Неводова) Афимья Сергеевна

Мать ребёнка: Неводова Настасья Сергеевна

Большие Кемары, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Неводов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Неводова Настасья Сергеевна

Большие Кемары
Смерть
Неизвестно

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