Ковалева (Криводубова) Елена Емельяновна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалева (Криводубова) Елена Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Бракосочетание
18.10.1870 ст.

Муж: Ковалев Яков Сергеевич

Кровное, Сумська область
поручители: Тимофей Поляков и Петр Вдовенко, Иван Криводуб и Антон Матвиевский | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J4-9?i=299&cc=3511744
Рождение ребёнка
14.09.1871 ст.

Дочь: (Ковалева) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Ковалев Яков Сергеевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NS-J?i=390&cc=3511744
Рождение ребёнка
09.01.1874 ст.

Дочь: (Коваленко) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Ковалев Яков Сергеевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X2-T?i=656&cc=3511744
Смерть
Неизвестно

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