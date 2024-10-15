Ковалева (Криводубова) Елена Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.10.1870 ст.
поручители: Тимофей Поляков и Петр Вдовенко, Иван Криводуб и Антон Матвиевский | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J4-9?i=299&cc=3511744
Рождение ребёнка
14.09.1871 ст.
Дочь: (Ковалева) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Ковалев Яков Сергеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NS-J?i=390&cc=3511744
Рождение ребёнка
09.01.1874 ст.
Дочь: (Коваленко) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Ковалев Яков Сергеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X2-T?i=656&cc=3511744
Смерть
Неизвестно