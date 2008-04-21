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Козиков Евгений Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

21.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Козиков Яков Корнеевич

Мать: Козикова (Крот) Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козикова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козиков Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Татьяна (Козикова) Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.04.2008
Кровоизлияние в легкие

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