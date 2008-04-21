Козиков Евгений Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1928
Дата смерти21.04.2008
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козикова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козиков Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Татьяна (Козикова) Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.04.2008
Кровоизлияние в легкие