Осетрова Прасковья Фомина
Место рождениядер. Тюленевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Тюленевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Афимья Исакова
Отец ребёнка: Осетров Исак Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Осетров Исак Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Осетров Исак Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осетров Исак Ульянов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772