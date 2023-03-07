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Осетрова Прасковья Фомина

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Место рождения

дер. Тюленевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Тюленевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Афимья Исакова

Отец ребёнка: Осетров Исак Ульянов

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Осетров Тимофей Исаков

Отец ребёнка: Осетров Исак Ульянов

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Осетров Никифор Исаков

Отец ребёнка: Осетров Исак Ульянов

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Исак Ульянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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