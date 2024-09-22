Беловолова (Попова) Марина/Мария Феодоровна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беловолова (Попова) Марина/Мария Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

26.09.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Марина - в метрике о браке, Мария - в метрике о рождении дочери
Бракосочетание
19.10.1903

Муж: Беловолов Кузьма (Козма) Аристархович/Каллистратович/Елистратович

У него Второй брак. У нее - первый Первая жена умерла в родах Ему 28, ей - 17 https://yandex.ru/archive/catalog/51523824-d189-4d14-adee-019066a1e72f/241
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: Беловолова Евгения Кузьмичична

Отец ребёнка: Беловолов Кузьма (Козма) Аристархович/Каллистратович/Елистратович

Отец добавлен по метрике о смерти https://yandex.ru/archive/catalog/c8b54d8b-8283-4c86-95fa-95c330d35528/210 Мать добавлена не по метрике а по периоду брака
Рождение ребёнка
24.08.1909

Сын: Беловолов Александр Косьмич

Отец ребёнка: Беловолов Кузьма (Козма) Аристархович/Каллистратович/Елистратович

Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/0e49389e-0009-44e1-9bb9-56aa208de50f/13
Рождение ребёнка
19.10.1912 ст.

Дочь: Беловолова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Беловолов Кузьма (Козма) Аристархович/Каллистратович/Елистратович

https://yandex.ru/archive/catalog/86fd3816-ee81-43b7-8f8e-b39d74b965e6/169
Рождение ребёнка
28.04.1915 ст.

Сын: Беловолов Василий Косьмич

Отец ребёнка: Беловолов Кузьма (Козма) Аристархович/Каллистратович/Елистратович

Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.06.1917

Дочь: Беловолова Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Беловолов Кузьма (Козма) Аристархович/Каллистратович/Елистратович

https://yandex.ru/archive/catalog/64f9e3e3-5b96-45ec-9240-773a3d58192e/15
Смерть
26.09.1917 ст.
Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть от тифа в 30 лет: https://yandex.ru/archive/catalog/64f9e3e3-5b96-45ec-9240-773a3d58192e/61

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