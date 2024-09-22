Беловолова (Попова) Марина/Мария Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти26.09.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Марина - в метрике о браке, Мария - в метрике о рождении дочери
Бракосочетание
19.10.1903
У него Второй брак. У нее - первый Первая жена умерла в родах Ему 28, ей - 17 https://yandex.ru/archive/catalog/51523824-d189-4d14-adee-019066a1e72f/241
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: Беловолова Евгения Кузьмичична
Отец ребёнка: Беловолов Кузьма (Козма) Аристархович/Каллистратович/Елистратович
Отец добавлен по метрике о смерти https://yandex.ru/archive/catalog/c8b54d8b-8283-4c86-95fa-95c330d35528/210 Мать добавлена не по метрике а по периоду брака
Рождение ребёнка
24.08.1909
Сын: Беловолов Александр Косьмич
Отец ребёнка: Беловолов Кузьма (Козма) Аристархович/Каллистратович/Елистратович
Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/0e49389e-0009-44e1-9bb9-56aa208de50f/13
Рождение ребёнка
19.10.1912 ст.
Дочь: Беловолова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Беловолов Кузьма (Козма) Аристархович/Каллистратович/Елистратович
https://yandex.ru/archive/catalog/86fd3816-ee81-43b7-8f8e-b39d74b965e6/169
Рождение ребёнка
28.04.1915 ст.
Сын: Беловолов Василий Косьмич
Отец ребёнка: Беловолов Кузьма (Козма) Аристархович/Каллистратович/Елистратович
Рождение ребёнка
07.06.1917
Дочь: Беловолова Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Беловолов Кузьма (Козма) Аристархович/Каллистратович/Елистратович
https://yandex.ru/archive/catalog/64f9e3e3-5b96-45ec-9240-773a3d58192e/15
Смерть
26.09.1917 ст.
Смерть от тифа в 30 лет: https://yandex.ru/archive/catalog/64f9e3e3-5b96-45ec-9240-773a3d58192e/61