Демеш Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демеш Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1986

Отец: не указан

Мать: Демеш-Карпинская Татьяна Александровна

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