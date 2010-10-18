Головина Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1938
Дата смерти18.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1957
Муж: Рубан Фёдор Кузьмич
Городище, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.05.1958
Рождение ребёнка
18.07.1961
Рождение ребёнка
29.01.1965
Смерть
18.10.2010
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
20.10.2010
Круглое Поле, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)