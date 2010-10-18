Головина Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1938

Дата смерти

18.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1957

Муж: Рубан Фёдор Кузьмич

Городище, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубан Фёдор Кузьмич

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубан Фёдор Кузьмич

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
29.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубан Фёдор Кузьмич

Смерть
18.10.2010
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
20.10.2010
Круглое Поле, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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