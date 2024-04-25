Червяк-Воронич Григорий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1877 ст.
Дата смерти28.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1877 ст.
Свидетельство притча Свято-Николаевской с. Витязевки Елисаветградского уезда церкви от 15 мая 1889 года за № 109 о рождении 23 января 1877 года ГРИГОРИЯ сына тех же супругов [Леонтия и Марии] Червя... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Бобринецкий мещанин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1897 ст.
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 19 | № 28. 26.10.1897 Бобринецкий мещанин Григорий Леонтьев Червяк-Воронич, 21 год, первый брак, православный и д. Владимировки крестьянка Татьяна ... Показать все
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Червяк-Воронич Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Червяк-Воронич (Слободская) Татьяна Даниловна
Рождение ребёнка
22.08.1903 ст.
№ 56. рожден 22.08.1903 (крещен 01.09) КОРНИЛИЙ, бобринецкий мещанин Григорий Леонтиев Червяк-Воронич и его законная жена Татиана Данилова, оба православные. Восприемники бобринецкие мещане М... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.
№ 64. рожден 2.07.1905 ( крещен 03.07) ФИЛИПП, бобринецкий мещанин Григорий Леонтьев Червяк-Воронич и его законная жена Татиана Данилова. Восприемник- с. Алексеевки крестьянин Степан Ефимов Вербово... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1907 ст.
№ 51. рожден 13.07.1907 (крещен 15.07) ГАВРИИЛ,бобринецкий мещанин Григорий Леонтьев Червяк-Воронич и его законная жена Татиана Данилова, оба православные. Восприемники- бобринецкие мещане Михаил Ле... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1909 ст.
Дочь: Торгало (Червяк-Воронич) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Червяк-Воронич (Слободская) Татьяна Даниловна
№ 41. рождена 27.06.1909 ( крещена 29.06) АННА, бобринецкий мещанин Григорий Леонтьев Червяк-Воронич и законная жена его Татьяна Данилова. Восприемники села Алексеевки крестьчянин Стефан Ефимов Вербов... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.
№ 44. рожден 22.05.1911 ( крещен 23.05) МИХАИЛ Бобринецкий мещанин Григорий Леонтьев Червяк-Воронич и его зпеонная жена Татьяна Данилова, оба впавославные. Восприемники крестьянин с. Алексеевка Сте... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1913 ст.
20 сентября 1913 г., крещен 5 октября, запись 204. Бобринецкий мещанин Григорий Леонтьев Червяк-Воронич и законная жена его Татьяна Данилова оба православные Восприемница хутора Вербового крестьянина... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1918 ст.
Сын: Воронич Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Червяк-Воронич (Слободская) Татьяна Даниловна
13.03.1918 (крещен 20.03) ВАСИЛИЙ, отец- Григорий Леонтьев Червяк-Воронич, мать- Татиана Данилова. Восприемники - бобринецкие мещане Михаил Леонтьев Червяк-Воронич и Павла Леонтьева жена Мария Иаковле... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1920
Свидетельство о рождении
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
28.05.1924
Сын: Червяк-Воронич Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Червяк-Воронич (Богданова) Прасковья Емельяновна
Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Место жительства
?.04.1930
Топса, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
незаконная высылка в Архангельскую область | Скан документа | Воспоминания Воронича М.П. | Дорогами жизни. Автобиографические зарисовки 1905-1970 гг
Смерть
28.09.1937
Березник, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от рака желудка, истощение | СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ | Гражданин ЧЕРВЯК Григорий Леонтьевич умер 28.09.1937 г. двадцать восьмого сентября тысяча девятьсот тридцать седьмого года в... Показать все