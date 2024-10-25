Потий Максим Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Потий Евдоким Иванович
село Погорельцы Дубненского уезда Дубенская волость Волынской губернии Киевское генерал-губернаторство Российской империи|
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Образование
Неизвестно
4 класса средней школы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Максимовна
Место жительства
?.05.1913
Петропавловка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Семья переехала в Смоленскую область в связи с покупкой дома и 15 гектар земли
Военная служба
05.07.1941
Призван на военную службу из деревни Петропавловка Глинковского района Смоленской области | Участие в Великой Отечественной войне
Военная служба
12.06.1942
Износки, Износковский муниципальный район, Калужская область
Переведен из 186 отдельного армейского запасного стрелкового полка 43 армии в 22 отдельную армейскую автомобильную санитарную роту 185 стрелковой дивизии Западного фронта | около деревни Износки Калуж... Показать все
Смерть
Неизвестно