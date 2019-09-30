Арутюнян Манук Ваганович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрутюнян Манук Ваганович

Арутюнян Манук Ваганович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1947

Дата смерти

30.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1947

Отец: Арутюнян Ваган

Мать: Арутюнян (Минасян) Искуи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карагозян (Арутюнян) Грета Акоповна

Рождение ребёнка
05.11.1979

Сын: Арутюнян Микаел Манукович

Мать ребёнка: Карагозян (Арутюнян) Грета Акоповна

Смерть
30.09.2019
Новая Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.