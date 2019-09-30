Арутюнян Манук Ваганович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1947
Дата смерти30.09.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1947
Отец: Арутюнян Ваган
Мать: Арутюнян (Минасян) Искуи
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1979
Сын: Арутюнян Микаел Манукович
Мать ребёнка: Карагозян (Арутюнян) Грета Акоповна
Смерть
30.09.2019
Новая Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)