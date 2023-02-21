Мишин Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1928
Дата смерти12.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1955
Мать ребёнка: Мишина Клавдия Платоновна
Рождение ребёнка
16.09.?
Сын: Мишин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мишина Клавдия Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1977