Мишин Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1928

Дата смерти

12.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1955

Сын: Мишин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Мишина Клавдия Платоновна

Рождение ребёнка
16.09.?

Сын: Мишин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мишина Клавдия Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина Клавдия Платоновна

Смерть
12.08.1977
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