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Филандров Иоанн Андреев

Место рождения

село Александрова Пустынь, Рыбинского уезда

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Андрей Андреев

Мать: Анна Георгиева

Филандров Иоанн Андреевич (1777 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. Обучался в семинарии, из философии 15 августа 1798 года рукоположен во диакона к... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Кузмина

Образование
До 15.08.1798
обучался в семинарии
Работа или профессия
15.08.1798
рукоположен во диакона
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Филандрова) Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Татьяна Кузмина

Рождение ребёнка
1810

Сын: Филандров Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Татьяна Кузмина

Смерть
Неизвестно

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