Филандров Иоанн Андреев
Место рождениясело Александрова Пустынь, Рыбинского уезда
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Андрей Андреев
Мать: Анна Георгиева
Филандров Иоанн Андреевич (1777 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. Обучался в семинарии, из философии 15 августа 1798 года рукоположен во диакона к... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Кузмина
Образование
До 15.08.1798
обучался в семинарии
Работа или профессия
15.08.1798
рукоположен во диакона
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Филандрова) Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Татьяна Кузмина
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Татьяна Кузмина
Смерть
Неизвестно