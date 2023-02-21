Обухова Феодора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1790
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Обухова Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Обухов Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Обухова Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Обухова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Обухова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Покровский Василий Максимович
Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич
Смерть
Неизвестно