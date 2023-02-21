Обухова Феодора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Феодора Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1790

Муж: Обухов Максим Дмитриевич

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Обухова Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Обухов Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Обухова Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Обухова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Обухова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Покровский Василий Максимович

Отец ребёнка: Обухов Максим Дмитриевич

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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