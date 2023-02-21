Боброва Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Евдокия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1902 ст.

Дочь: Боброва Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Бобров Василий Абрамович

Софьинка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Василий Абрамович

Смерть
Неизвестно
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