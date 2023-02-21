Боброва Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1902 ст.
Дочь: Боброва Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Бобров Василий Абрамович
Софьинка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно