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Татьяна Степановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

08.01.1882

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1882

Отец: Степан Матвеевич

Мать: Варвара Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1882
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Фёдор Демьянович

Рождение ребёнка
02.04.1904

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1905

Сын: Вячеслав Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1906

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1908

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1910

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1912

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1912

Дочь: Фёкла Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1913

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: Федосья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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