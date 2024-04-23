Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения08.01.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1882
Отец: Степан Матвеевич
Мать: Варвара Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1882
Бракосочетание
31.01.1903
Муж: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
02.04.1904
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
03.02.1905
Сын: Вячеслав Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
15.07.1906
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
27.09.1908
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
16.01.1910
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
09.06.1912
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
09.06.1912
Дочь: Фёкла Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
19.07.1913
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: Федосья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович