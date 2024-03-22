Рольман (Жувасина) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рольман (Жувасина) Лидия Васильевна

Место рождения

гор. Кумертау республика Башкортостан

Дата рождения

23.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1952

Отец: Жувасин Василий Евсеевич

Мать: Жувасина (Степанова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1976

Сын: Рольман Константин Николаевич

Отец ребёнка: Рольман Николай Иосифович

Рождение ребёнка
03.05.1983

Дочь: Морозова (Рольман) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Рольман Николай Иосифович

Рождение ребёнка
03.05.1983

Дочь: Наст (Рольман) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Рольман Николай Иосифович

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