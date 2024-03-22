Рольман (Жувасина) Лидия Васильевна
Место рождениягор. Кумертау республика Башкортостан
Дата рождения23.06.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1952
Рождение ребёнка
08.06.1976
Сын: Рольман Константин Николаевич
Отец ребёнка: Рольман Николай Иосифович
Рождение ребёнка
03.05.1983
Дочь: Морозова (Рольман) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Рольман Николай Иосифович
Рождение ребёнка
03.05.1983
Дочь: Наст (Рольман) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Рольман Николай Иосифович