(Ромашкина) Анна Федоровна
Место рожденияс.Телешовка, Ульяновская область
Дата рождения03.10.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.06.1981
Рождение ребёнка
07.03.1982
Сын: Охотников Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Охотников Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1984
Сын: Охотников Константин Геннадьевич
Отец ребёнка: Охотников Геннадий Васильевич
г.Ульяновск