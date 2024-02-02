(Ромашкина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ромашкина) Анна Федоровна

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Место рождения

с.Телешовка, Ульяновская область

Дата рождения

03.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Телешовка, Ульяновская область
Бракосочетание
05.06.1981

Муж: Охотников Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1982

Сын: Охотников Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Охотников Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
02.02.1984

Сын: Охотников Константин Геннадьевич

Отец ребёнка: Охотников Геннадий Васильевич

г.Ульяновск
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