Волков Ларион Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Волков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Ларионовна
Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Арина Ларионовна
Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Ларионовна
Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Волков Афанасий Ларионович
Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Софья Семёновна
Смерть
Неизвестно