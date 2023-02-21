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Волков Ларион Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Волков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Волков Максим Ларионович

Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Ларионовна

Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Арина Ларионовна

Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Ларионовна

Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Волков Касьма Ларионович

Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Волков Афанасий Ларионович

Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Волков Антон Ларионович

Мать ребёнка: Волкова Софья Семёновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Софья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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