Агафья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихон
Рождение ребёнка
03.02.1912
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Иванов Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
14.03.1915
Дочь: Иванова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Иванов Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Иосифович
Отец ребёнка: Иванов Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иосифовна
Смерть
Неизвестно