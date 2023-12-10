Агафья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1912

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Иванов Иосиф Филиппович

Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: Иванова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Иванов Иосиф Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Иосифович

Отец ребёнка: Иванов Иосиф Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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