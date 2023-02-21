Горькая Эмма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горькая Эмма Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1923

Сын: Горький Константин Андреевич

Отец ребёнка: Горький Андрей Степанович

Истопки, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горький Петр Андреевич

Отец ребёнка: Горький Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горький Александр Андреевич

Отец ребёнка: Горький Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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