Григорий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле ?.01.1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.01.1837
Жена: Евдокия Николаева
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После ?.01.1837
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)