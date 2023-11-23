Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиДо 1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Федор Иванович (ок. 1720 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Ефимия Ивановна (1719-?)1 , дочь положенного в подушный оклад тр... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Федорова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вознесенская Степанида Федорова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирия Федорова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Смерть
До 1805