Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Иванов

Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

До 1805

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Федор Иванович (ок. 1720 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Ефимия Ивановна (1719-?)1 , дочь положенного в подушный оклад тр... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Федорова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вознесенская Степанида Федорова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирия Федорова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Смерть
До 1805

Мы используем куки для улучшения работы сайта.