Кривоногова Марфа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1867
Дочь: Гарбунова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Кривоногов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
28.01.1870
Дочь: Родимова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Кривоногов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно