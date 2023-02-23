Кривоногова Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Марфа Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1867

Дочь: Гарбунова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Кривоногов Иван Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1870

Дочь: Родимова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Кривоногов Иван Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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