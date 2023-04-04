Рязанцева Матрена Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рязанцев Александр Панкратов
Отец ребёнка: Рязанцев Панкратий Степанов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Дарья Панкратова
Отец ребёнка: Рязанцев Панкратий Степанов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Рязанцев Лаврентий Панкратов
Отец ребёнка: Рязанцев Панкратий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785