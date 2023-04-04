Рязанцева Матрена Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева Матрена Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Рязанцев Александр Панкратов

Отец ребёнка: Рязанцев Панкратий Степанов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Дарья Панкратова

Отец ребёнка: Рязанцев Панкратий Степанов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Рязанцев Лаврентий Панкратов

Отец ребёнка: Рязанцев Панкратий Степанов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев Панкратий Степанов

Смерть
1785
Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
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