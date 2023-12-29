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Томилов Яков Матвеев

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Томилов Матвей Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Осип Яковлевич

Мать ребёнка: Томилова (Спирина) Матрена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
1774

Сын: Томилов Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Томилова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Томилова (Спирина) Матрена Петровна

Рождение ребёнка
26.12.1790

Дочь: (Томилова) Онисья Яковлева

Мать ребёнка: Томилова (Спирина) Матрена Петровна

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