Томилов Яков Матвеев
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Томилов Матвей Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Томилова (Спирина) Матрена Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Томилова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Томилова (Спирина) Матрена Петровна
Рождение ребёнка
26.12.1790
Дочь: (Томилова) Онисья Яковлева
Мать ребёнка: Томилова (Спирина) Матрена Петровна