Комолова Бурмистрова Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комолова Бурмистрова Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1988

Дочь: Комолова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Комолов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
15.10.1994

Дочь: Комолова Алёна Андреевна

Отец ребёнка: Комолов Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комолов Андрей Александрович

Смерть
Неизвестно
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