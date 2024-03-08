Комолова Бурмистрова Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1988
Дочь: Комолова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Комолов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
15.10.1994
Дочь: Комолова Алёна Андреевна
Отец ребёнка: Комолов Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно