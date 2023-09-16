Сипкина (Иванова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипкина (Иванова) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1936

Сын: Сипкин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Сипкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1937

Дочь: Губарева (Сипкина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сипкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1940

Дочь: Серова (Сипкина) Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Сипкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1945

Сын: Сипкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Сипкин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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