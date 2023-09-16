Сипкина (Иванова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1936
Отец ребёнка: Сипкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1937
Дочь: Губарева (Сипкина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сипкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1940
Дочь: Серова (Сипкина) Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Сипкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1945
Сын: Сипкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Сипкин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно