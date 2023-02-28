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Ермолин Иван Якимов
Ермолин Иван Якимов
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Место рождения
Сылва
, Шалинский, Свердловская область
Дата рождения
1845
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ермолин Яким(Еким) Ефимов
1822 г.р.
Мать
Ермолина Александра Матвеева
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Ермолин Яким(Еким) Ефимов
Мать:
Ермолина Александра Матвеева
Сылва
, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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