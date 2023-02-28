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Ермолин Иван Якимов

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ермолин Яким(Еким) Ефимов

Мать: Ермолина Александра Матвеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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