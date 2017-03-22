Белоносова (Усатова) Зинаида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1936
Дата смерти22.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1936
Рождение ребёнка
11.06.1961
Сын: Белоносов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Белоносов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
16.04.1971
Дочь: Костырева Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Белоносов Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.2017
Захоронена - Нижнеисетское кладбище г.Екатеринбурга, сектор 5.