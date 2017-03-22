Белоносова (Усатова) Зинаида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоносова (Усатова) Зинаида Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1936

Дата смерти

22.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1936

Отец: Усатов Филипп Васильевич

Мать: Усатова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
11.06.1961

Сын: Белоносов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Белоносов Юрий Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1971

Дочь: Костырева Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Белоносов Юрий Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоносов Юрий Александрович

Смерть
22.03.2017
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Захоронена - Нижнеисетское кладбище г.Екатеринбурга, сектор 5.
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