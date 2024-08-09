Михайлова (Выгузова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Выгузова) Анна Николаевна

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Место рождения

Устье

Дата рождения

1898

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Выгузов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Расторопова (Михайлова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Александрович

Устье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1991
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

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