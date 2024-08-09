Михайлова (Выгузова) Анна Николаевна
Место рожденияУстье
Дата рождения1898
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Выгузов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Расторопова (Михайлова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Александрович
Устье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1991
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область