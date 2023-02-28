Селезнева (Селезнева (Бондарева) Бондарева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1917
Супруг(-а): Татьяна Васильевна Селезнева (Бондарева)
Рождение ребёнка
23.12.1917
Сын: Селезнев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
30.08.1924
Сын: Селезнев Пантелеймон Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
08.06.1928
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно