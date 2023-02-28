Селезнева (Селезнева (Бондарева) Бондарева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Селезнева (Бондарева) Бондарева) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1917

Муж: Селезнев Василий Гаврилович

Супруг(-а): Татьяна Васильевна Селезнева (Бондарева)
Рождение ребёнка
23.12.1917

Сын: Селезнев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
30.08.1924

Сын: Селезнев Пантелеймон Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
08.06.1928

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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