Кононова (Мараховская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1938
Отец: Мараховский Прохор Захарович
Мать: Мараховская Мария
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Черевиченко Наталья
Отец ребёнка: Кононов Николай
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Калюжная Татьяна
Отец ребёнка: Кононов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Сергей
Отец ребёнка: Кононов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кононов Николай