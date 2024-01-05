Кононова (Мараховская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Мараховская) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1938

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1938

Отец: Мараховский Прохор Захарович

Мать: Мараховская Мария

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Черевиченко Наталья

Отец ребёнка: Кононов Николай

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Калюжная Татьяна

Отец ребёнка: Кононов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Сергей

Отец ребёнка: Кононов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Николай

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