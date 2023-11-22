Гончарова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
02.05.1990
Дочь: Калугина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Калугин Николай Петрович
Рождение ребёнка
11.07.1991
Сын: Калугин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Калугин Николай Петрович