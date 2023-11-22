Гончарова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.05.1990

Дочь: Калугина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Калугин Николай Петрович

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1991

Сын: Калугин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Калугин Николай Петрович

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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