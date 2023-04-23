Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1913 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.12.1940

Дочь: Риф Рита Герцевна

Отец ребёнка: Риф Герц

Рождение ребёнка
19.06.1946

Дочь: Риф Полина Герцевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Риф Герц

Смерть
Неизвестно
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