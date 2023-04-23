Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1940
Дочь: Риф Рита Герцевна
Отец ребёнка: Риф Герц
Рождение ребёнка
19.06.1946
Дочь: Риф Полина Герцевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Риф Герц
Смерть
Неизвестно