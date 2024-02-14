Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Залилов (Габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)

Мать: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Альмира Хабибулловна

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Балхия Хабибулловна

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Рождение ребёнка
15.09.1909

Дочь: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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