Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Залилов (Габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Альмира Хабибулловна
Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Балхия Хабибулловна
Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1909
Дочь: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)
Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно