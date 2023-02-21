Комаров Сергей Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Сергей Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1903 ст.

Дочь: Комарова Алевтина Сергеевна

Мать ребёнка: Комарова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Комаров Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Комарова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонова-Бондина София Сергеевна

Мать ребёнка: Комарова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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