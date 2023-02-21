Комаров Сергей Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1903 ст.
Дочь: Комарова Алевтина Сергеевна
Мать ребёнка: Комарова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Комарова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонова-Бондина София Сергеевна
Мать ребёнка: Комарова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно