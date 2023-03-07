Князева (Мусихина) Евфимия Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Мусихина) Евфимия Тарасова

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Место рождения

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Мусихин Тарас Иванов

Мать: Мусихина Ирина Самойлова

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
село Поджерновское, Вознесенская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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