Князева (Мусихина) Евфимия Тарасова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Мусихин Тарас Иванов
Мать: Мусихина Ирина Самойлова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
село Поджерновское, Вознесенская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763