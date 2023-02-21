Шиков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиков Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

19.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Дятлова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Шикова Надежда Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Князева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Шикова Надежда Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шикова Надежда Алексеевна

Смерть
19.05.1942
Москва, город федерального значения Москва
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