Шиков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти19.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Дятлова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Шикова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Князева Вера Васильевна
Мать ребёнка: Шикова Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1942