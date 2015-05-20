Морозова (Мокшина) Елена Валентиновна
Место рожденияг.Воронеж
Дата рождения03.05.1959
Дата смерти20.05.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Воронеж
Бракосочетание
29.09.1977
п.Ужава,Вентспилского р-на,Латвия
Рождение ребёнка
18.05.1978
Отец ребёнка: Морозов Виталий Иванович
Место жительства
Неизвестно
г.Воронеж
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.2015