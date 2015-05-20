Морозова (Мокшина) Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Мокшина) Елена Валентиновна

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Место рождения

г.Воронеж

Дата рождения

03.05.1959

Дата смерти

20.05.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Воронеж
Бракосочетание
29.09.1977

Муж: Морозов Виталий Иванович

п.Ужава,Вентспилского р-на,Латвия
Рождение ребёнка
18.05.1978

Сын: Морозов Павел Витальевич

Отец ребёнка: Морозов Виталий Иванович

Место жительства
Неизвестно
г.Воронеж
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.2015
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