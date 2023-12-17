Юрча Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиОколо 1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Илья
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
01.01.1942
Саковщина, Воложинский район, Минская область
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Смерть
Около 1953