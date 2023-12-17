Юрча Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрча Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около 1953

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрча Яким

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрча Яким

Рождение ребёнка
01.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрча Яким

Саковщина, Воложинский район, Минская область
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Смерть
Около 1953
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