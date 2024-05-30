Агранов Яков Антонович
Место рождения
Дата рождения01.02.1906
Дата смерти25.04.1942
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1906
Отец: Агранов Антон Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Пелагея Яковлевна
Смерть
25.04.1942
Сытьково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
умер от ран