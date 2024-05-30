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Агранов Яков Антонович

Место рождения

Яндемирово, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

01.02.1906

Дата смерти

25.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1906

Отец: Агранов Антон Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Яндемирово, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
24.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Пелагея Яковлевна

Яндемирово, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
25.04.1942
Сытьково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
умер от ран

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