Мезрин Георгий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1911
Дата смерти08.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1911
Отец: Мезрин Илья Кузьмич
Мать: Мезрина (Мезрина) Анфиса
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1944
Рождение ребёнка
15.11.1945
Рождение ребёнка
17.09.1947
Смерть
08.02.1996