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Мезрин Георгий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1911

Дата смерти

08.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1911

Отец: Мезрин Илья Кузьмич

Мать: Мезрина (Мезрина) Анфиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина (Кончакова) Анна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина (Кончакова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
15.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина (Кончакова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
17.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина (Кончакова) Анна Андреевна

Смерть
08.02.1996

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