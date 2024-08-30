Алешина Агафья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Алешин Иван Иванович
Отец ребёнка: Алешин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Алешин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Алешин Иван Иванович
Отец ребёнка: Алешин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Алешин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Алешин Иван Андреевич