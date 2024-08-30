Алешина Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина Агафья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Алешин Иван Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Алешин Степан Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алешин Иван Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Алешин Василий Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Алешин Василий Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Андреевич

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