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Богатырев Владимир Никифорович

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

С 1926 по 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
С 1926 по 1928

Отец: Богатырев Никифор Георгиевич

Мать: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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