Волков Георгий Константинович
Место рождения
Дата рождения08.01.1929
Дата смерти23.01.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929
Место жительства
С 1958 по 1960
Московская область РСФСР
Место жительства
По 1958
Место жительства
С 1960 по 2019
Место жительства
Неизвестно
Пошехонский район Ярославской области РСФСР
Смерть
23.01.2019