Волков Георгий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Георгий Константинович

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Место рождения

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.01.1929

Дата смерти

23.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1929
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1958 по 1960
Московская область РСФСР
Место жительства
По 1958
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1960 по 2019
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Пошехонский район Ярославской области РСФСР
Смерть
23.01.2019
Москва, город федерального значения Москва
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