Саулин Яков Савельев
Место рождения
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: Саулин Савелий Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Саулин Иосиф Яковлев
Мать ребёнка: Саулина Ирина Нилова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Савулин Александр Яковлев
Мать ребёнка: Саулина Ирина Нилова
Рождение ребёнка
До 1849
Сын: Савулин Егор Яковлев
Мать ребёнка: Саулина Ирина Нилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саулина Ирина Нилова
Смерть
Неизвестно