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Саулин Яков Савельев

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Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: Саулин Савелий Яковлев

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Саулин Иосиф Яковлев

Мать ребёнка: Саулина Ирина Нилова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Савулин Александр Яковлев

Мать ребёнка: Саулина Ирина Нилова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Савулин Егор Яковлев

Мать ребёнка: Саулина Ирина Нилова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саулина Ирина Нилова

Смерть
Неизвестно
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