Клыков Михаил Платонович
Место рождения
Дата рождения10.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клыкова Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клыков Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клыкова Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно