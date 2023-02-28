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Клыков Михаил Платонович

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Место рождения

Лобовка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1874

Отец: Клыков Платон Афанасьевич

Мать: Клыкова Анисья Григорьевна

Лобовка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клыкова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клыкова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клыков Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клыкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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