Долгополов Владимир Григорьевич 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгополов Владимир Григорьевич

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Место рождения

Краснодарский кр., Курганский р-н, ст. Курганной.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодарский кр., Курганский р-н, ст. Курганной.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгополова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.05.1904

Сын: Долгополов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Долгополова Прасковья Фёдоровна

Краснодарский кр., Курганский р-н, ст. Курганной
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Долгополова Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Долгополова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Якубышина (Долгополова) Таисья Владимировна

Мать ребёнка: Долгополова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Долгополова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Долгополова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Долгополов Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Долгополова Прасковья Фёдоровна

Краснодарский кр., Курганский р-н, ст. Курганной
Смерть
Неизвестно

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