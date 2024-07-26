Долгополов Владимир Григорьевич
Место рожденияКраснодарский кр., Курганский р-н, ст. Курганной.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснодарский кр., Курганский р-н, ст. Курганной.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1904
Сын: Долгополов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Долгополова Прасковья Фёдоровна
Краснодарский кр., Курганский р-н, ст. Курганной
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Долгополова Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Долгополова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Якубышина (Долгополова) Таисья Владимировна
Мать ребёнка: Долгополова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Долгополова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Долгополова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Долгополов Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Долгополова Прасковья Фёдоровна
Краснодарский кр., Курганский р-н, ст. Курганной
Смерть
Неизвестно