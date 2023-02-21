Седов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Седов Василий
Мать: Седова Мария
Рождение ребёнка
04.01.1942
Сын: Седов Валерий
Мать ребёнка: Зубанова Александра
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Седова Алиса
Мать ребёнка: Зубанова Александра
Рождение ребёнка
1955
Сын: Седов Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люташина Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов Вячеслав
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно