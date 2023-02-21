Седов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Седов Василий

Мать: Седова Мария

Рождение ребёнка
04.01.1942

Сын: Седов Валерий

Мать ребёнка: Зубанова Александра

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Седова Алиса

Мать ребёнка: Зубанова Александра

Рождение ребёнка
1955

Сын: Седов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люташина Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Вячеслав

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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